Le retour du groupe ABBA

Ils se sont séparés depuis près de quarante ans, laissant leurs fans inconsolables. Le légendaire groupe de pop suédois ABBA promet, jeudi 2 septembre, une surprise "historique" avec, à la clé, des nouvelles chansons et une tournée de leurs hologrammes, des "ABBA-tars". Plus d'infos





ABBA - Don't Shut Me Down (Lyric Video)





ABBA - Don't Shut Me Down (Lyric Video)

ABBA - I Still Have Faith In You

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:33