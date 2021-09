Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron (Australie) Publicité honnête sur le CCS 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1469 Karma: 666 Une fausse publicité satirique du gouvernement australien pour la technologie de capture et stockage de carbone en sous-sol.



Honest Government Ad | Carbon Capture and Storage



Malheureusement pas en français.

Contribution le : Aujourd'hui 20:08:22