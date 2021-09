Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Une femme légèrement à cran 2 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1269 Karma: 1507



Une femme s'énerve qu'une voiture ne la laisse pas s'insérer sur l'autoroute

Contribution le : Aujourd'hui 10:41:40

CrazyCow Re: Une femme légèrement à cran 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15750 Karma: 21506 Ils ont fait le constat ou non ? Le suspense est à son comble

Contribution le : Aujourd'hui 10:50:40

alfosynchro Re: Une femme légèrement à cran 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9173 Karma: 4041 @FMJ65

D'un autre côté, qu'est-ce que ça lui coûterait au pickup de la laisser s'introduire ? 3 secondes... et tout le monde est content ou pour le moins tranquille.

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:05