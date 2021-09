Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Problème d'évacuation 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1269 Karma: 1507



Dégât des eaux dans un appartement Newyorkais provenant de la cuvette des toilettes

Contribution le : Aujourd'hui 10:45:13

zoondoz Re: Problème d'évacuation 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 635 Karma: 233 De l'intérêt de fermer son service d'eau avant de partir en vacances...

Contribution le : Aujourd'hui 10:53:23

FMJ65 Re: Problème d'évacuation 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12822 Karma: 3948 Je sais pas s'il y a un pb d'évacuation mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un petit pb de fuite .....

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:04

CrazyCow Re: Problème d'évacuation 0 #4

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15750 Karma: 21506

@zoondoz a écrit:

De l'intérêt de fermer son service d'eau avant de partir en vacances...



Tu ne peux pas fermer tes évacuations d'eau, si ? Citation :Tu ne peux pas fermer tes évacuations d'eau, si ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:36:18

JorisPab Re: Problème d'évacuation 0 #5

Je suis accro Inscrit: 19/02/2016 07:57 Post(s): 1018 Karma: 1031



https://www.sudouest.fr/international/etats-unis/la-tempete-ida-seme-le-chaos-aux-etats-unis-au-moins-44-morts-a-new-york-et-aux-alentours-5688772.php c'est peu être lié à la tempête Ida et ses inondations monstres :

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:05

Adr1enb Re: Problème d'évacuation 0 #6

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8428 Karma: 1971

@JorisPab a écrit:

c'est peu être lié à la tempête Ida et ses inondations monstres :



https://www.sudouest.fr/international/etats-unis/la-tempete-ida-seme-le-chaos-aux-etats-unis-au-moins-44-morts-a-new-york-et-aux-alentours-5688772.php

Oui c'est carrément ça Citation :Oui c'est carrément ça

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:02