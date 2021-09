Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Webcomic riche qui se déguise en SDF Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Babique Webcomic riche qui se déguise en SDF 1 #1

Je suis accro Inscrit: 07/05/2015 13:33 Post(s): 645 Karma: 67



Je recherche un webcomic français il me semble (dans la vibe de Glory Owl ou Ultimex, couleurs vives et humour noir, c'est peut-être le premier mais pas sûre) où il mec riche dit à sa femme qu'il va se déguiser en pauvre pour vivre des aventures, elle lui dit que c'est vraiment une idée de merde.



Il y va, essaye de mendier des pièces à un homme et se fait schlasser avant de finir à genoux sur la dernière case en disant "c'était vraiment une idée de merde".



J'ai tenté la plupart des mots clés que j'avais en recherche google mais rien n'y fait



Merci d'avance si vous parvenez à le trouver vous assurez !



Des bisous ! Salut les têtes chercheuses !Je recherche un webcomic français il me semble (dans la vibe de Glory Owl ou Ultimex, couleurs vives et humour noir, c'est peut-être le premier mais pas sûre) où il mec riche dit à sa femme qu'il va se déguiser en pauvre pour vivre des aventures, elle lui dit que c'est vraiment une idée de merde.Il y va, essaye de mendier des pièces à un homme et se fait schlasser avant de finir à genoux sur la dernière case en disant "c'était vraiment une idée de merde".J'ai tenté la plupart des mots clés que j'avais en recherche google mais rien n'y faitMerci d'avance si vous parvenez à le trouver vous assurez !Des bisous !

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:28



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo