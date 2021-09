Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Petit coup de main Excel Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je ne sais pas trop comment s'appelle ce que je souhaite faire donc, sorry pour le titre "mystérieux". Sur une des pages de mon tableur, baptisée "Appareils", j'ai regroupé une liste d'avions avec plusieurs caractéristiques :







Sur les autres pages, j'indique une ligne aérienne (Paris-Nice dans mon exemple ci-dessous). Chaque autre page correspond à une ligne aérienne. Sur les pages des lignes aériennes, je voudrais quand je note le nom d'un appareil que les informations reprise sur la page "Appareils" se mettent automatiquement :







Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair mais je pense qu'il doit y avoir moyen de faire ça assez simplement avec Excel. J'avais une technique avec des "SI" par élimination mais je trouve que ça fait une formule super longue puisqu'au plus j'ai d'appareils dans ma page "Appareils", au plus je dois éliminer avec des "SI" et ça devient assez ingérable. J'imaginais plutôt un truc avec le tableur qui va rechercher les informations en fonction du nom de l'appareil que j'ai indiqué sur ma page de ligne aérienne.



-Flo- Re: Petit coup de main Excel

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13085 Karma: 7430 @PurLio Il y a une fonction dédiée à ce que tu cherches à faire, c'est la fonction RECHERCHEV.



Par exemple pour inscrire la conso dans la colonne F de ta feuille "Paris-Nice", tu te places en F6 et tu tapes =RECHERCHEV(A6;Appareils!A$2:D$6;2;FAUX)



Les arguments à passer sont :

- La valeur à rechercher (ici A6)

- La plage correspondant au tableau contenant les valeurs à afficher (la valeur définie au point précédent sera recherchée dans la première colonne de cette plage)

- Le numéro de colonne correspondant à la valeur à afficher (ici la deuxième colonne, pour la colonne "Conso." qui est la deuxième de la plage définie)

- FAUX pour interdire les valeurs approximatives, quand la valeur exacte recherchée n'est pas trouvée.



J'ai ajouté des "$" devant les nombres définissant la plage pour pouvoir faire glisser ta formule sur les lignes suivantes sans que ces nombres soient incrémentés automatiquement (la plage devant rester fixe).



J'ai tapé de tête sans tester, donc peut-être que ce n'est pas exactement la bonne syntaxe pour saisir la plage, mais sélectionne-la à la souris si tu as une erreur de syntaxe à ce niveau.

