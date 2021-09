Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un taureau envoie voler un homme dans le public 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13090 Karma: 7437 Durant un rodéo, un taureau donne du fil à retordre et propulse un homme dans le public via un joli vol plané.





Contribution le : Aujourd'hui 17:01:36