Adr1enb Twitch : le danger des casinos en ligne et leurs streamers

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8429 Karma: 1975 C'est long, mais très intéressant





Enquête - Twitch : le danger des casinos en ligne et leurs streamers

Lyrael Re: Twitch : le danger des casinos en ligne et leurs streamers

Je m'installe Inscrit: 06/08/2018 16:51 Post(s): 456 Karma: 605 La vidéo est très sympa et c'est vrai que y a un énorme vide sur la législation de ces streams.

Voir des streameurs se faire des couilles en or en incitant des ado à se lancer dans le pari en ligne c'est assez limite..

J'aime à la fin l'ANJ qui parle d'une amende allant jusqu'à 100.000€. Pour des gars qui se font des millions chaque mois je crois que ça les fait doucement rire.





Sinon j'ai trouvé cocasse qu'il fasse la vidéo en étant sponsorisé par Displate qui est une entreprise très douteuse sur sa gestion des droits d'auteurs.. D'ailleurs les visuels qu'il montre je doute qu'ils soient legit.

Pour quelqu'un qui d'habitude est plutôt du genre à dégommer les mauvaises pratiques de ce genre c'est ironique..

