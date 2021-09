Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Auto-incarcération + Vendeur de barbe à papa à la ramasse 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 956 Karma: 1720 Quand tu sais avoir trop bu, la meilleure solution est l'auto-incarcération

Vous navigateur est trop vieux





Il ne faut pas mentir sur son CV...

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:30:08