Petit coup de main Python

Je pars en vacance avec mon ordinosaure et j'ai prévu de toucher à Python. Je vais commencer depuis le début même si j'ai des "bases" en programmation histoire de me remettre les infos dans le crâne.



À long terme j'aimerai colorier certaines cases d'un cadrillage # triangulaire \/\/\/. Pour l'instant je vais me contenter de faire une lignée de 0 et de 1 pour des questions d'apprentissage. Héhé, mais à vrai dire je pense que ça va le faire easy.

J'ai vu qu'il y avait [un module]* " turtle qui permet de dessiner je pense que je dois viser un soft comme [math python]* , processing ou autres si il y a.



Ma demande étant, avez-vous une idée de vers quoi me diriger pour à long terme dessiner : un "cadrillage triangulaire", des triangles dessus, tracer des traits et interagir avec.



Merci pour votre aide.

-----------



Je sais qu' [un koreusien]* qui aime bien la mythologie grecque traîne sur le forum.





Si tu passe par là.









