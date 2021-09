Un avion vole dans un tunnel

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44616 Karma: 21452

Aux commandes d'un avion de voltige Zivko Edge 540, le pilote italien Dario Costa vole à l'intérieur d'un tunnel d’autoroute à la vitesse de 245 km/h à Istanbul, en Turquie.





World first as aeroplane flies through tunnel at 245 km/h to set World Records

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:40