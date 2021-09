Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Brésil Argentine arrêté pour violation du protocole sanitaire 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4950 Karma: 5503



Qualif. CDM 2022

Explications entre Lionel Messi et le staff brésilien Qualif. CDM 2022Explications entre Lionel Messi et le staff brésilien https://t.co/ik8ApgFtDr

Contribution le : Aujourd'hui 22:37:57

-Flo- Re: Brésil Argentine arrêté pour violation du protocole sanitaire 0 #2

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13104 Karma: 7468 La question c'est pourquoi est-ce que Messi est torse nu sous une chasuble de photographe...



C'est pas un dress-code digne des Korinthians, ça !

Contribution le : Aujourd'hui 23:30:55

CrazyCow Re: Brésil Argentine arrêté pour violation du protocole sanitaire 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15756 Karma: 21516



Interrompu après moins de cinq minutes de jeu par l'agence brésilienne de veille sanitaire, en raison de la présence côté argentin de quatre joueurs soupçonnés d'avoir violé le protocole anti-Covid, Brésil-Argentine (en qualifications pour la Coupe du monde 2022) ne reprendra pas ce dimanche. Pour expliquer ces "Explications entre Lionel Messi et le staff brésilien" :Interrompu après moins de cinq minutes de jeu par l'agence brésilienne de veille sanitaire, en raison de la présence côté argentin de quatre joueurs soupçonnés d'avoir violé le protocole anti-Covid, Brésil-Argentine (en qualifications pour la Coupe du monde 2022) ne reprendra pas ce dimanche. Suite...

Contribution le : Aujourd'hui 23:35:45