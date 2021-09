Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Canular téléphonique : Sanglier 4x4 SPA Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



AymericCaron Canular téléphonique : Sanglier 4x4 SPA 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1483 Karma: 677



Je recherche depuis quelques années un canular téléphonique fait par Lafesse ou Martin, mes souvenirs sont assez imprécis, je crois qu'il appelle la SPA pour demander des conseils sur des modèles de 4x4 puisque les WE entre amis il lâche des sangliers dans un champ puis ils essayent de les shooter avec leurs véhicules...



Je ne suis absolument sûr de rien !

sangliers ou cochon voire vache...

4x4 ou tracteurs...

SPA ou Fondation B. Bardot...



Bref, si vous trouvez ce sketch, je vous en serais gré éternellement !



_____________________

@Koreus Je vais te fumer !



Jean-Yves Lafesse - Canulars Téléphonique - Fumer les hamsters Bonjour,Je recherche depuis quelques années un canular téléphonique fait par Lafesse ou Martin, mes souvenirs sont assez imprécis, je crois qu'il appelle la SPA pour demander des conseils sur des modèles de 4x4 puisque les WE entre amis il lâche des sangliers dans un champ puis ils essayent de les shooter avec leurs véhicules...Je ne suis absolument sûr de rien !sangliers ou cochon voire vache...4x4 ou tracteurs...SPA ou Fondation B. Bardot...Bref, si vous trouvez ce sketch, je vous en serais gré éternellement !_____________________Je vais te fumer !Jean-Yves Lafesse - Canulars Téléphonique - Fumer les hamsters

Contribution le : Aujourd'hui 00:27:55



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo