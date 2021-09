Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un automobiliste interpellé par la police a du mal à comprendre les instructions des agents 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13107 Karma: 7484 "Lève les mains en l'air, tourne-toi et recule". Trop d'instructions à la fois : il a fait du mieux qu'il a pu, mais ça ne passe pas.





Contribution le : Aujourd'hui 11:26:22