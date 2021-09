Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2161 Karma: 4544 5iéme vidéo de ce cher Leopold.



Toujours un peu décalé, mais toujours aussi marrant :





Les Situations Impossibles 5

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32258 Karma: 10321 3:07-> Il pousse un peu trop loin je trouve...

@Wiliwilliam a écrit:

3:07-> Il pousse un peu trop loin je trouve... :D



Ca ! Plus le bronzage à Brest...



