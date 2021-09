Options du sujet Imprimer le sujet

Accident avec un chauffe-plat pendant un repas

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44620 Karma: 21454 Une jeune femme est brûlée au visage lors du remplissage d'un chauffe-plat avec du combustible pendant un repas.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles



Contribution le : Aujourd'hui 09:45:14

Yazguen Re: Accident avec un chauffe-plat pendant un repas



Bravo au mec, qui intervient directement. Outch, violent le retour de flamme.Bravo au mec, qui intervient directement.

Contribution le : Aujourd'hui 10:09:04