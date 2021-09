Nettoyage de déchets dans une rivière en Ukraine

Options du sujet Imprimer le sujet

Des centaines de personnes sont venues aider à nettoyer la rivière Udy.

L'écologiste Artem Prihodko, 31 ans, de Kharhov, en Ukraine, a réuni plus de 400 bénévoles qui ont participé pendant 15 samedis au nettoyage par équipes d'environ 70 personnes à la fois.

J'ai pas regardé en entier, j'ai avancé, pressé de voir le résultat final. Mais on ne le voit pas Belle initiative d'Artem et bravo à tout ces bénévoles.J'ai pas regardé en entier, j'ai avancé, pressé de voir le résultat final. Mais on ne le voit pas

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 432 Karma: 363 Si il y avait plus d'initiatives comme celle la, la Terre serait moins déguelasse. Bravo à tout ces bénévoles.

La meilleure initiative serait de ne pas polluer. Citation :La meilleure initiative serait de ne pas polluer.

