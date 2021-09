Index des forums Koreus.com La chambre des Liens major hardware Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

https://m.youtube.com/watch?v=bZ8iJnY7GOw Un channel YT que je suis regulierement majorHardware fan showdown.Ou major teste differentdesign propose par dautres pour essayer de trouver le meilleur design de ventilo pour refroidir une piece electro ou bien il mesure l intensite en decibels de chaque pieces. Je l a8 contacte mais jesuis reste sans reponse. Je lui indiquait que vu qu il change d3cmateriaux d impression 3d, ilm me paraissait important d imprimer une reference a chaque fois. Certains des designs proposes sont contre intuitifs mais fonctionne telque le ventilo sans pales bladeless, qui me rapelle un des patents de nicolas tesla. Pour une fontaine centrifugeuse.qui utilisait une sorte de cloche tournant sur son axe tres proche d une paroi ayant quasimment la meme formeavec un espace de qq cm ou moins forcant l eau a montee d un etage d ou elle peut s ecouler vers un reservoir principal ou l eau est 3nsuite entrainnee Par friction et entrainnement centrifugal.Dsl pour le pavé!je trouve le concept sympa c est du design participatif!sans que les auteurs ne soient recompense en general dommage, c est le capitalisme des abeilles!

