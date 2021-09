Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus [FAIL] Seau #1

Webhamster

Seau Fail





Bucket Buckles Under Falling Fella || ViralHog

Aujourd'hui 07:56:25

Skwatek Re: [FAIL] Seau #2

Douleur.

Aujourd'hui 07:57:29

gazeleau Re: [FAIL] Seau #3

@Skwatek Il se tient le bide... le tournevis lui aurait rentré dans la gorge? Si ce n'est pas le cas, il a eu beaucoup de chance ! Toujours bien aménager son espace de travail !

Aujourd'hui 08:57:35

alfosynchro Re: [FAIL] Seau #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9200 Karma: 4057

@Skwatek a écrit:

Douleur.

D'un singe.



L'homme ne descend pas du singe, il se casse la gueule d'un seau.

Aujourd'hui 09:01:12

Skwatek Re: [FAIL] Seau #5

@gazeleau : Souffrance.

Aujourd'hui 09:01:50

gazeleau Re: [FAIL] Seau #6

@Skwatek Plaintes

Aujourd'hui 09:14:42

Skwatek Re: [FAIL] Seau #7

@gazeleau : Aïe !

Aujourd'hui 09:17:45

gazeleau Re: [FAIL] Seau #8

@Skwatek Cinéma ! (ça ne prend pas avec Madame !)

Aujourd'hui 09:24:02

Skwatek Re: [FAIL] Seau #9

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44643 Karma: 21483 @gazeleau :





A. I. E. (A Mwana) - Black Blood (1975)

Aujourd'hui 09:29:24