Douleur d'un singe

Skwatek #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44643 Karma: 21485 Un petit singe fait de la balançoire, et PAF !





Poor monkey hurts itself, starts crying

Aujourd'hui 08:01:59

Yazguen #4

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13010 Karma: 12021 Je connaissais l'histoire de Paf le chien, mais pas ça variante avec le singe

Aujourd'hui 09:39:55