Les soignants venu en renfort soulager leurs collègues martiniquais insultés à l'aéroport

J'aime glander ici Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5362 Karma: 3082







Martiniquela1ère - Le personnel soignant qui vient en aide au CHU de #Martinique dans la crise du coronavirus, a été invectivé par des manifestants ce soir à l'arrivée de la délégation à l'aéroport du Lamentin. Non mais sérieux ? Les gens sont à ce point manipulés et bernés qu'ils en arrivent à insulter ceux qui ne viennent qu'aider à sauver des vies ?Martiniquela1ère - Le personnel soignant qui vient en aide au CHU de #Martinique dans la crise du coronavirus, a été invectivé par des manifestants ce soir à l'arrivée de la délégation à l'aéroport du Lamentin.

Contribution le : Aujourd'hui 15:06:01

CrazyCow Re: Les soignants venu en renfort soulager leurs collègues martiniquais insultés à l'aéroport

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15773 Karma: 21598 Ça doit faire plaisir après des heures de vol et que tu laisses ta famille derrière toi pendant 2 mois pour aller au contact de malades en état critique, le tout dans des conditions de travail particulièrement compliquées...

Contribution le : Aujourd'hui 15:46:49

Re: Les soignants venu en renfort soulager leurs collègues martiniquais insultés à l'aéroport

J'aime glander ici Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5362 Karma: 3082

Alors je ne sais pas si insulter des soignant leur procure un plaisir égoïste et malsain au point de leur donner une érection mais c'est pathétique en effet.





Contribution le : Aujourd'hui 16:15:12