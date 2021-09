Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Une femme fait fuir un ours 3 #1

Maître GIF

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:43

Kendaar Re: Une femme fait fuir un ours 0 #2

je me demande lequel des 2 a eu le plus peur , la dame ou l'ours

Contribution le : Aujourd'hui 15:40:30

Olyer Re: Une femme fait fuir un ours 0 #3

Je pense que l'ours a été plus que sympa.

Contribution le : Aujourd'hui 15:48:54