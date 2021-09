Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- Pris en flag d'un jeune porch pirate 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3910 Karma: 1849 Je suis sur qu'il était plein de bonnes intentions. La preuve, il frappe meme à la porte pour prévenir les propriétaires mais il fait quand meme la petite blague du voleur jusqu'à ce qu'il réalise que ce soit enregistré !





Contribution le : Aujourd'hui 16:10:12

Wiliwilliam Re: Pris en flag d'un jeune porch pirate 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32272 Karma: 10337 -LeZ- Ho mon dieu ce moment de panique Ho mon dieu ce moment de panique

Contribution le : Aujourd'hui 16:16:54