THSSS Un routier perd patience et force le passage 3 #1

THSSS



alfosynchro "Un routier perd patience et force le passage"

Le pire, c'est qu'il croit vraiment pouvoir aller quelque part sans conséquences !

Le pire, c'est qu'il croit vraiment pouvoir aller quelque part sans conséquences !

FMJ65 J'adore le mec dans sa petite bagnole rouge qui tourne le volant alors que sa bagnole est en train de se faire écraser ........ Il n'a pas trop l'air de se rendre compte de la situation !

