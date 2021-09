Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Chauffeur expert + Gouverneur Russe visite un chantier + Allumer un feu avec style 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 971 Karma: 1775 Chauffeur de bus avec beaucoup de pratique

Vous navigateur est trop vieux





Le gouverneur de Primorsky Krai, Russie visite un chantier, sans ouvrier et un gardien bien fatigué...

Vous navigateur est trop vieux





Allumer un feu de camp avec une moto

Vous navigateur est trop vieux

Il doit se fier à son rétro de droite : quand il touche, c'est bon, ça passe ! 1.Il doit se fier à son rétro de droite : quand il touche, c'est bon, ça passe !

