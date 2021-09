Options du sujet Imprimer le sujet

JuleBernHard Haroun, Humouriste Français, Engagée... mais sans partis prix =) 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 29/06/2012 15:28 Post(s): 2



je suis sur koreus depuis 2007, ça date du lycée!!!

C'est pourquoi j'ai envie de t'écrire pour te dire a quel point j'aime Koreus!

Merci a tous ceux qui contribue à ce site, pour ces bon moment passés!

J'avait envie de proposer un contenue que j'ai apprécié.

il s'agit d'Haroun, moitié célèbre comme il le revendique

il vient de mettre en ligne deux spectacle complet vraiment bien!

bon je vous laisse bises à tous!!!

https://www.youtube.com/watch?v=_9KokCSojiQ

https://www.youtube.com/watch?v=OMkHT3fRQJY Bonjour Koreusje suis sur koreus depuis 2007, ça date du lycée!!!C'est pourquoi j'ai envie de t'écrire pour te dire a quel point j'aime Koreus!Merci a tous ceux qui contribue à ce site, pour ces bon moment passés!J'avait envie de proposer un contenue que j'ai apprécié.il s'agit d'Haroun, moitié célèbre comme il le revendiqueil vient de mettre en ligne deux spectacle complet vraiment bien!bon je vous laisse bises à tous!!!

Contribution le : Aujourd'hui 17:56:45