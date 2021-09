Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un moustique embarrassé 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13121 Karma: 7523 Un moustique essaie de conclure, mais sa trompe le trahit au moment crucial de la pénétration.



« Je suis désolé, c’est la première fois que ça m’arrive. Attends donne moi juste quelques minutes. Peut-être que si je la caresse un peu.. »





Contribution le : Aujourd'hui 12:14:34