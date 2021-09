Evolution de la prononciation du français en un millénaire

Options du sujet Imprimer le sujet

Du IX au XVIII siècle



Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1751 Karma: 1752 Intéressant mais ça me parait un peu réducteur de ne parler que de prononciation, c'est la langue dans sa totalité qui a évolué au cours du temps. Vagues migratoires, conquêtes, alliances...

Quant à la prononciation d'un même texte lu en 2021 quel français serait retenu? Il reste encore pas mal de différences de prononciation entre un gascon, un savoyard, un alsacien, un picard etc... N'en était il pas de même au cours de toutes ces époques?

