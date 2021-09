"Il venait à la Maison Blanche me lécher le c** !" Donald Trump à Mark Zuckerberg

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15779 Karma: 21611





Philippe Corbé - L’ancien président Trump à propos de Mark Zuckerberg : « He used to come to the White House to kiss my ass. » Au passage, les rires n’ont pas été ajoutés, ce sont bien ceux de l’émission de Fox News Philippe Corbé - L’ancien président Trump à propos de Mark Zuckerberg : « He used to come to the White House to kiss my ass. » Au passage, les rires n’ont pas été ajoutés, ce sont bien ceux de l’émission de Fox News

Contribution le : Aujourd'hui 12:48:23