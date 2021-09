Phénomènes etranges

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 13:52:10 Post(s): 1

Bonjour à tous,

Depuis quelque temps des traces de sang sont apparues dans la baignoire sous forme de gouttes ou encore traînées, on la rince et celà réapparaît. Elles sont aussi présentes autour des endroits où mon fils et moi même dormons.

Il y a trois jours mon fils s'est réveillé avec trois griffures verticales barrées d'une quatrième sur le bras gauche.

Ce matin six griffures verticales sur le bras droit.

Sans parler des portes que l'on ferme est que l'on retrouve ouverte, les bruit de choses qui tombent...

Dans la rue ma fille entendait des pas derrière elle, elle a eu beau se retourner à plusieurs reprises rien n'y personne, appeurėe, elle m'a appelé, mon fils est allé à sa rencontre, pendant que je restais au téléphone avec elle... Idem il a entendu également des pas derrière lui sans y voir personne.

Je tiens à stipuler qu'ils n'étaient pas côte à côte à ce moment là. Avez-vous des explications ou encore subit ce genre de choses.

Merci pour vos réponses

