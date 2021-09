Options du sujet Imprimer le sujet

hierophante Une animation réalisé uniquement en tweetant (beaucoup) d'emojis 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 24/11/2015 14:08 Post(s): 5 6800 tweets, 900k emojis, des centaines d'heures de travail





Hiérophante - Timeline



Le compte twitter est visible ici : twitter.com/hierophante_TL

Contribution le : Aujourd'hui 17:39:17