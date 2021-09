Options du sujet Imprimer le sujet

Les pyramides de Kola + Baptême à la Russe

Les pyramides de Kola ! Hyperborée enfin retrouvée !?



Et encore, il fait un froid glacial là...

Chaîne de désinformation

Je préfère le préciser vu que c'est partagé comme une vidéo parmi d'autres.

Edit : après quelques recherches, c'est 100% de l'intox. De la bouse pour tenter de se créer une secte hyperbolique

Une découverte scientifique aussi grosse et pas toute jeune, pour laquelle tu ne trouves rien sur internet sauf sur quelques obscurs sites d'occultisme, je trouve ça assez douteux.Edit : après quelques recherches, c'est 100% de l'intox. De la bouse pour tenter de se créer une secte hyperbolique

