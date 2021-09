Un astronaute promène son chien

Certains américains n’ont pas peur du ridicule. En 99 nous étions aller faire un tour en Floride, à ce moment il y avait une série à la télé qui se passait dans un hôpital et avait un grand succès même chez nous. Et bien on rencontrait sur la rue, dans les super-marchés des gens habillés en tenue verte de chirurgien et on savait en acheter chez Wall-Mart pour un prix avantageux