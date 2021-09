Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un système pour empêcher les SDF de s'allonger sur les grilles d'aération (New York) 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71453 Karma: 33787 A New York, ils ont installé des grilles anti SDF sur les bouches d'aération du métro





NYC homeless proof design, good job!

