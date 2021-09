Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12579 Karma: 5400



Most Popular Song Each Month in the 60s



On remarquera la prédominance d'Elvis Presley au début, puis l'écrasante domination des Beatles à partir de 1964



Nous aujourd'hui, on a Wejdene et Djadja Most Popular Song Each Month in the 60sOn remarquera la prédominance d'Elvis Presley au début, puis l'écrasante domination des Beatles à partir de 1964Nous aujourd'hui, on a Wejdene et Djadja

Contribution le : Aujourd'hui 10:51:10