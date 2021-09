Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Topic à supprimer ou verrouiller 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1351 Karma: 1616

MOURIR PEUT ATTENDRE Bande Annonce Finale VF (2021)



Maintes fois repoussé en raison de la crise sanitaire mondiale, Mourir peut attendre sortira en salles le 6 octobre prochain. Et le nouveau James Bond peut déjà se targuer d'un record : avec une durée officielle de 2h43, l'ultime mission de Daniel Craig est le film le plus long de la saga culte. Le précédent record était détenu par Spectre, qui affichait une durée de 2h28.



EDIT: doublon avec le Skwatek MOURIR PEUT ATTENDRE Bande Annonce Finale VF (2021)Maintes fois repoussé en raison de la crise sanitaire mondiale, Mourir peut attendre sortira en salles le 6 octobre prochain. Et le nouveau James Bond peut déjà se targuer d'un record : avec une durée officielle de 2h43, l'ultime mission de Daniel Craig est le film le plus long de la saga culte. Le précédent record était détenu par Spectre, qui affichait une durée de 2h28.EDIT: doublon avec le partage récent de @

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:38 _________________

Y E S I S M O R E