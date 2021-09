Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1264 Karma: 1224







La vérité sur le crop circle de Meuse





Si je résume, des élèves ont eu pour projet (encadré) de faire de crop circle et de voir comment les "fake news" se répandait..

La technique et les méthodes sont très instructives...

La vidéo est longue, mais j'adore les témoignages .





où on apprend que le propriétaire du champ est le professeur de mathématique.. donc pas de soucis de se côté..



Umberto Molinaro en parle.. Projet de fin d'année très intéressant..!!La vérité sur le crop circle de MeuseSi je résume, des élèves ont eu pour projet (encadré) de faire de crop circle et de voir comment les "fake news" se répandait..La technique et les méthodes sont très instructives...La vidéo est longue, mais j'adore les témoignages . Un article.. où on apprend que le propriétaire du champ est le professeur de mathématique.. donc pas de soucis de se côté..

Contribution le : Aujourd'hui 08:59:11