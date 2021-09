Tentative de vol

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1541 Karma: 1597

Un couple tente de voler la chaîne d'un homme pendant qu'il est au sol, menotté par la police.





Couple Tried To Steal A Mans Chain While He Was Handcuffed & Pinned Down By The Police

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:00