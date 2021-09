Une poussette hors de contrôle + Livreur vs Chargement de fruits

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44655 Karma: 21501 Une poussette dévale une route très pentue à Sinop, en Turquie, et finit par chuter d’un mur de trois mètres. À l'intérieur, un petit garçon a été transporté à l’hôpital mais ne souffre heureusement que de blessures légères.





En Turquie, la course folle d’une poussette avec un bébé à l'intérieur





Un livreur disparait sous un chargement de fruits en ouvrant la remorque de son camion.



