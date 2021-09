Une question rapport abonnement Amazon P.

Options du sujet Imprimer le sujet

Au cas où il y aurai des personnes connaissant bien Amazon Prime parce que moi pas du tout , j'aimerais tenter de prendre les 30 jours gratuit d'Amazon Prime pour ensuite résilié avant qu'ils ne le facture un abonnement au mois voir a l'année.



Je souhaite faire ça pour obtenir un item sur Warframe mais il faut un abo sur Amazon Prime .



(En plus Amazon Prime j'en aurais aucune utilt)





Voilà je cherche à savoir si il est facile de résilier rapidement sans que je paie quoi que ce soit à la fin de ces 30 jours gratuit.



Sur le web j'ai vus un peut de tout parlant de faire une lettre a envoyé avec accuser réception ... le truc chiant .



Merci

Contribution le : Hier 23:21:58

