Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Statue en hommage à Johnny Hallyday 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1370 Karma: 1637



La statue hommage à Johnny Hallyday a été dévoilée mardi dernier en présence de Laëtitia et d'Anne Hidalgo. C'est une oeuvre du plasticien Bertrand Lavier intitulée "Quelque chose de".



L'œuvre qui présente un manche de guitare surmonté d'une moto, trône sur une place qui a été rebaptisée : "Esplanade Johnny", devant l'Accor Arena, ex-Bercy, où le rockeur a donné pas moins de 101 concerts.

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:13