Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un mineur impayé détruit des camions avec une pelleteuse 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44659 Karma: 21510



Vous navigateur est trop vieux





Edit/ En Turquie, un mineur impayé détruit volontairement plusieurs camions de la société avec une pelleteuse.Edit/ djp

Contribution le : Aujourd'hui 13:21:48