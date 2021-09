Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Bambi et Pan-Pan se sont disputés 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13141 Karma: 7576 Bambi et Pan-Pan, son ami lapin, ont eu une petite prise de bec. Bon, je vous cache pas que ça se termine pas très bien pour Pan-Pan...





Biche cerf faon mange lapin lièvre

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:42

gazeleau Re: Bambi et Pan-Pan se sont disputés 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4553 Karma: 3668 J'ai envie de dire qu'il ne mâche pas ses mots, mais en fait non, il n'a pas de canine.

Contribution le : Aujourd'hui 15:25:59