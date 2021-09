Options du sujet Imprimer le sujet

Penguin Rookery Quickly Runs Away

Wiliwilliam Re: Charge massive de pingouins

Et je m'attendais à voir une meule de fromage rouler le long de la colline Elle a un côté frustrante cette vidéo!Et je m'attendais à voir une meule de fromage rouler le long de la colline

Turbigo Re: Charge massive de pingouins

Si vous connaissez pas UEBS : Ultimate Epic Battle Simulator.

On peut faire combattre une armée de 100.000 pingouins.

Contre Chuck Norris.



On peut faire combattre une armée de 100.000 pingouins.

Contre Chuck Norris.





100,000 PENGUINS vs CHUCK NORRIS! - Ultimate Epic Battle Simulator - UEBS

