-Flo- Quand t'as pas le temps de niaiser, mais que t'es quand même un peu niais 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13149 Karma: 7579 Un automobiliste qui n'est pas satisfait de la vitesse du camion qui le précède tente un dépassement par la droite en roulant sur le bas-côté. Une décision contestable.





Contribution le : Aujourd'hui 18:47:45