Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un chien fait sa ronde du soir... 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15964 Karma: 13855 ...et vérifie que les enfants dorment bien !



Contribution le : Aujourd'hui 11:34:57

alfosynchro Re: Un chien fait sa ronde du soir... 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9231 Karma: 4065 Quand je pense que, quand j'étais ado, j'étais obsédé à l'idée qu'il puisse y avoir des caméras qui m'observaient dans ma chambre !

Contribution le : Aujourd'hui 12:23:40