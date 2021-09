Options du sujet Imprimer le sujet

Question sur le Frame Rate d'un film [OpenCv]

Je ne sais pas si parmi les koreusiens, il y a des "experts" de la question :



J'ai utilisé opencv pour créer la vidéo 4426 images avec un Frame Rate de 24 fps, dans un script je sélectionne uniquement toutes les images facteurs de 4 (% 4 == 0), la dernière image devrait donc être la 4424ème et j'aurai du avoir 1106 images (4424/4 = 1106).



Cependant la dernière image est la 4129ème, je n'ai donc que 1033 images, pourtant la 4129ème est bien la dernière image de la vidéo !



J'ai fait déroulé toutes les images avec une boucle :



Citation : vidcap = cv2.VideoCapture(r'C:\Users\xxxx\Desktop\emojis\Matrix.webm')

success,image = vidcap.read()

while success:



... cur_frame = int(vidcap.get(1))

... success,image = vidcap.read()



print(cur_frame)



Citation : Nb of frames : 4426.0

4129



