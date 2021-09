Un homme agresse un adolescent... qui est quatruple champion du monde de jujitsu brésilien🤕

Options du sujet Imprimer le sujet

« Je vais te casser la tête », « je vais te poignarder dans la ruelle... ». Un homme a tenté d’agresser Alex Williams, 16 ans, alors qu’il prenait son repas sur un banc à Guisborough, en Angleterre. Mais l’adolescent, quatre fois champion du monde junior de jujitsu brésilien, ne s’est pas laissé faire.Alex Williams, qui pratique aussi le MMA, a réussi à faire fuir l’assaillant. À la fin de la confrontation, il s’est rendu compte que du sang coulait sur son cou. L’agresseur lui a arraché un morceau de l’oreille lors de l’affrontement. « Je suis allé à l’hôpital pour la faire nettoyer et j’ai six points de suture maintenant », confie-t-il à Teesside News. Il espère que la viralité des images de l’agression donnera envie aux jeunes de pratiquer un sport de combat.

