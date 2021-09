Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un policier d'élite commet une erreur qui aurait pu lui être fatale 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13155 Karma: 7598





https://www.reddit.com/mediaembed/pl8vsk Il a failli perdre son sandwich !

Contribution le : Aujourd'hui 20:04:12