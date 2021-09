Index des forums Koreus.com Le Bar Psychédéliques Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

ce sujet n'est qu'un lieu de discussions et de partage d'expérience.

Il n'encourage l'usage d'aucune substance (et il peut même servir à partager des conseils de mise en garde).

Ne pas utiliser cet espace pour vendre et/ou obtenir quelque produit que ce soit.



En tant qu'ex-chercheur, j'ai toujours été passionné par les mécanismes qui sous-tendent la réalité.



Et s'il y a bien un phénomène qui intrigue la science moderne autant qu'il ne fascinait nos lointains ancêtres, c'est celui de la conscience.



Les psychédéliques sont une classe de substances qui constituent, en mon sens, d'excellents outils d'investigation sur la conscience.

En modifiant notre état de conscience, ils permettent d'étudier cette dernière sous un angle radicalement différent.



Bien sûr, rien n'étant "plus subjectif" que la conscience, il est très complexe de décrire ce type d'expérience en utilisant le paradigme objectif de la science et du langage.



Avant de continuer à élaborer, je me demande si ce topic intéressera du monde sur Koreus.

Je commence donc pas un sondage (qui vous rappelera aussi à quels types de substances je fais référence ici) :



Avez vous déjà consommé des psychédéliques (hors THC) ?

Si vous avez arrêté, décrivez la période où vous en preniez



Jamais, et je n'y compte pas

Jamais, mais j'y pense

J'ai essayé, mais les trips furent (presque) sans effet

Oui, quelques fois : uniquement des légers (truffes, mescaline, champis, faible dose LSD... )

Oui, quelques fois : parfois des lourds (DMT, Ayahuasca, forte dose LSD...)

Oui, souvent : principalement en microdosing

Oui, souvent : principalement des légers

Oui, souvent : principalement des lourds



